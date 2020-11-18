GÜNDEM ÖZETİ / 19 Kasım 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 19 Kasım 2020

18.11.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 19 Kasım 2020, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, partisinin İnsan Hakları Çalışma Grubu üyeleriyle basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/12.00)

4- TBMM'den

Genel Kurulda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00 )

2- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı sağlık harcamaları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında video konferans yoluyla toplantı yapacak.

(Brüksel)

2- Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) 27. Liderler Zirvesi, takip edilecek.

(Kuala Lumpur)

3- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları izlenecek.

(Bakü)

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nın Khimki takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Moskova/20.00)

2- Türk Milli Takımlarının da mücadele edeceği Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota veren Avrupa Judo Şampiyonası, Çekya'da başlayacak.

(Prag/12.00)

3- Misli.com 2. Lig'in 11. haftasında tek maç oynanacak, 3. Lig'in 10. haftasında 1, 2 ve 3. gruplarda karşılaşmalar yapılacak.

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Jandarma Genel Komutanlığı, Mezuniyet Töreni, Süleyman Soylu, Nisan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 19 Kasım 2020 - Son Dakika


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