GÜNDEM ÖZETİ / 19 Mart 2020 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 19 Mart 2020

36 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 19 Mart 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yeni tip koronavirüs ile mücadele konusunda milletvekillerini bilgilendirecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayıştayda Açık Bulunan beş üyelik için Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

(TBMM/14.00/13.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, 2018-2019 dönemi bitkisel ürün denge tablolarını ve bu yılın ocak ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(Ankara/İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

2- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattı ile Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

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Anadolu Ajansı, Ziya Selçuk, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:02 Kaynak: AA

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