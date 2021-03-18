GÜNDEM ÖZETİ / 19 Mart 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 19 Mart 2021

18.03.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 19 Mart 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "3. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni" ile BM Kadının Statüsü Komisyonu 65. oturumu kapsamında NEYAD/ MÜSİAD iş birliğinde gerçekleştirilecek "Kadınlar ve kız çocuklarının güçlenmesi: Siyasi, ekonomik ve kamusal hayatta liderliğe hazırlanmak" toplantısına çevrim içi katılacak.

(İstanbul/14.30-18.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çukurova Havaalanı şantiyesini, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezini ve Akdeniz ile Toroslar Belediyelerini ziyaret edecek, Mersin Limanı Genişletme Projesi Temel Atma Törenine ve römorkörlerle liman gezisine katılacak.

(Mersin/10.00-17.15)

2- TÜİK, bu yılın ocak ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Türkiye'de temaslarda bulunacak.

(İstanbul)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliği, Belediyeyi, esnafı, milli sporcu Saffet Elkatmış ve ailesini, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

Tatvan'da sporcularla buluşacak Kasapoğlu, Gençlik Merkezini, esnafı ve milli sporcu Nurcan Ekinci ile ailesini ziyaret edecek.

(Bitlis/11.00-18.00)

2- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları ve yapılandırmaya katılan banka genel müdürlerinin iştiraki ile gerçekleştirilecek "Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" imza töreni, DenizBank Genel Müdürlüğü'nde yapılacak.

(İstanbul/16.00)

3- Süper Lig'de 31. hafta mücadelesi Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor ve Galatasaray-Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00/19.00)

4- TFF 1. Lig'de 27. haftanın ilk maçında Altay ile Menemenspor karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00)

5- UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları İsviçre'de çekilecek.

(Nyon/14.00/15.00)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Münih/22.30)

7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin çeyrek final rövanşında Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray, İspanya'da karşı karşıya gelecek.

(Salamanca/18.00)

8- Güreşte milli sporcuların da Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi verdiği Macaristan'daki turnuvaya, serbest stilde ve kadınlarda müsabakalarla devam edilecek.

(Budapeşte/13.00)

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 19 Mart 2021 - Son Dakika


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