Gündem Özeti / 19 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"na katılacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"na katılacak.



(Antalya/09.30)



2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde incelemelerde bulunacak, AKTOB Sektör toplantısına katılacak.



(Antalya/09.30/12.30)



3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, belediye başkan adayları tanıtım programı ve vefa yemeğine katılacak.



(Rize/12.00/15.30)



4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, belediye başkan adayları tanıtım programına iştirak edecek.



(Van/13.00)



5- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, belediye başkan adayları tanıtım programına katılacak.



(Yozgat/13.00)



EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.



(Malatya/17.00/18.00)



2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde, Türkiye Uzay Ajansı Milli Uzay Çalıştayı Programı'nın kapanış oturumuna iştirak edecek.



(Kocaeli/17.00)



3- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Sanayide Yeni Ufuk; Savunma Sanayii" programına katılacak.



(İstanbul/13.00)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11. Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'ne katılacak, "Tarım ve Kırsal Alanlarda Yapısal Değişiklikler" konulu ara oturuma başkanlık edecek.



(Berlin)



2- Filipinler'de Müslümanlara özerklik sağlayacak referandum öncesi gelişmeler takip ediliyor.



(Cotabato/Ankara)



3- İngiltere'nin AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasının İngiltere parlamentosunda reddedilmesinin ardından gelişmeler izleniyor.



(Londra)



4- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.?



(Washington)?



5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?



(Halep/İdlib)



SPOR



1- Spor Toto Süper Lig'de 18. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe, Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.



(Erzurum/Malatya/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/19.00)



2- Dünya Etnospor Konfederasyonu Stratejik Plan Çalıştayı, Ataşehir Sheraton Otel'de başlayacak.



(İstanbul/09.00)



3- Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta Gazişehir Gaziantep-Denizlispor, Afjet Afyonspor-İstanbulspor, Osmanlıspor-Boluspor müsabakalarıyla sürüyor.



(Gaziantep/13.30/Afyonkarahisar/Ankara/16.00)



4- Kadın A Milli Futbol Takımı, Slovakya ile Emirhan Spor Kompleksi'nde hazırlık maçı yapacak.



(Antalya/14.00)



5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası Fenerbahçe-Gündoğdu Adana Basketbol, Çukurova Basketbol-OGM Ormanspor, Bellona Kayseri Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor, İzmit Belediyespor-Galatasaray müsabakalarıyla başlayacak.



(İstanbul/13.00/Mersin/14.00/Kayseri/16.00/Kocaeli/17.00)



6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftası Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşılaşmalarıyla başlayacak.



(İstanbul/14.00/18.30)



7- Voleybolda Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank-Galatasaray, Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Maliye Piyango-Fenerbahçe, Tokat Belediye Plevnespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Arkas Spor-Arhavi Belediyespor müsabakaları oynanacak.



(Ankara/14.00/16.30/19.00/Tokat/15.30/İzmir/16.00)



8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezonun ikinci yarısı beşer maçla başlayacak.



Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası 2. tur grup müsabakaları Giresun, Ankara, Antalya ve Bursa'da sürüyor.



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