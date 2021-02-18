GÜNDEM ÖZETİ / 19 Şubat 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 19 Şubat 2021

18.02.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 19 Şubat 2021, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyetle bir araya gelecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyetle bir araya gelecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sakarya'da çeşitli temaslarda bulunacak.

(Sakarya/10.30-14.00)

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti İl Kadın Kolları Kongresine ve Yeni Adana Stadı'nın açılışına iştirak edecek.

(Adana/13.30/16.30)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin İstanbul İl Kadın Kolları Kongresine iştirak edecek.

(İstanbul/ 14.00)

5- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Manisa İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresine katılacak.

(Manisa/13.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türk dünyası meteoroloji servislerini bir araya getirecek olan "Çevrim İçi Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" etkinliğine iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Kahramankazan Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(Ankara/09.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu, 4. çeyreğe ilişkin yurt dışı portföy yatırım istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

-TCMB, şubat ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini duyuracak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, Aralık 2020 dönemi Tarımsal Girdi Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov'un katılımıyla Karma Ekonomik Komisyonu Genel Oturumu düzenlenecek.

(Ankara/14.50)

2- G7 Liderler Zirvesi, İngiltere'nin ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle yapılacak.

GÜNCEL

1- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1 - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yeni Adana Stadı'yla ilgili canlı yayın programında açıklamada bulunacak, Yeni Adana Stadı'nın açılışına ve AK Parti İl Kadın Kolları Kongresine katılacak, TFF 1. Lig'de 22. hafta mücadelesinde Adana Demirspor- Altay maçını izleyecek.

(Adana/12.00-19.00)

2- Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

3- TFF 1. Lig'de 22. hafta Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Eskişehirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Adana Demirspor-Altay maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.30/Eskişehir/16.00/Adana/19.00)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Alba Berlin takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, Samsun Canik Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo maçıyla başlayacak.

(Samsun/13.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftasında Kuzeyboru-Eczacıbaşı VitrA ve Sistem9 Yeşilyurt- Beşiktaş karşılaşmaları yapılacak.

(Aksaray/14.00/İstanbul/16.30)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası Spor Toto- İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Ankara/20.00)

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Büyük Birlik Partisi, CHP Genel Başkanı, Mustafa Destici, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 19 Şubat 2021 - Son Dakika


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