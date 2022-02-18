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GÜNDEM ÖZETİ / 19 Şubat 2022 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 19 Şubat 2022

18.02.2022 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 19 Şubat 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Şahinbey Çocuk Kitap Fuarı'nı ziyaret edecek, partisinin Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, Kilis Valiliği ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, Gençlik Buluşması...

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Şahinbey Çocuk Kitap Fuarı'nı ziyaret edecek, partisinin Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, Kilis Valiliği ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, Gençlik Buluşması programına iştirak edecek.

(Gaziantep/12.30/14.00/Kilis/16.45-19.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunacak, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na yürüyerek geçecek, basın açıklaması gerçekleştirecek.

(Çanakkale/11.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2022) ikinci gün toplantıları yapılacak.

(Münih)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Çin'de Alp disiplini, bobsleigh, kayaklı koşu, curling, artistik buz pateni, serbest stil kayak, buz hokeyi ve sürat pateninde madalya mücadeleleriyle devam edilecek.

(Pekin)

2- Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasına Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Kayseripor-GZT Giresunspor ve Beşiktaş- Altay maçlarıyla devam edilecek.

(Malatya/13.30/Kayseri/16.00/İstanbul/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta başlayacak; Beypiliç Boluspor- Gençlerbirliği ve Tuzlaspor-Kocaelispor maçları yapılacak.

(Bolu/13.30/İstanbul/19.00)

4- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 26. hafta maçları yapılacak.

5- TFF 3. Lig 1. Grup'ta 23. hafta maçlarının tamamı yapılacak; 2. Grup'ta 26. hafta, 3. Grup'ta 23. hafta maçları başlayacak.

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş Icrypex ile Frutti Extra Bursaspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.30)

7- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe Safiport, 12. haftadan ertelenen maçta İtalya'nın Beretta Famila Schio takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası başlayacak; Antalya 07 Basketbol- Galatasaray, Nesibe Aydın-BOTAŞ, UMF Yapı İzmit Belediyespor- Bellona Kayseri Basketbol maçları yapılacak.

(Antalya/14.00/Ankara/15.30/Kocaeli/16.00)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 20. haftasına 2 maçla devam edilecek.

9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasına Yeşilyurt-Kuzeyboru mücadelesiyle, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasına Allpower Akü Cizre Belediyespor-Altekma, Tokat Belediye Plevne-Spor Toto, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş- Bingöl Solhanspor, Sorgun Belediyespor-Yeni Kızıltepespor ve Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla devam edilecek.

(Şırnak/13.00/Tokat/15.30/Afyonkarahisar/Yozgat/16.00/Ankara/18.30)

***

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Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 19 Şubat 2022 - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 19 Şubat 2022 - Son Dakika
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