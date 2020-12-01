GÜNDEM ÖZETİ / 2 ARALIK 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 2 ARALIK 2020

01.12.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 2 ARALIK 2020, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtarlar Buluşması Toplantısı'nın açılışında konuşacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtarlar Buluşması Toplantısı'nın açılışında konuşacak.

(Kayseri/11.30)

1- TBMM'den

Genel Kurulda, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/14.00)

KİT Komisyonunda, Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.

(TBMM/11.00/12.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A - Uydu Haberleşme Verici Antenlerinin Tanıtım Toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı video konferans yöntemiyle yapılacak.

(Brüksel)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası E, F, G ve H Gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak. Medipol Başakşehir, H Grubu'nda Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Almanya'nın Leipzig takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.55)

2- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculardan Yatabare, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü yapacakları Villarreal maçı öncesi Yeni 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Sivas/15.30)

3- TFF 1. Lig'de 7. haftadan ertelenen Altay- Giresunspor karşılaşması oynanacak.

(İzmir/13.30)

4- Futbolda Misli.com 3. Lig'de 1, 2 ve 3. Gruplarda 12. hafta maçları yapılacak.

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası HDI Sigorta Afyon Belediyespor- Frutti Extra Bursaspor, TOFAŞ- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Türk Telekom-OGM Ormanspor, Darüşşafaka Tekfen- Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji- Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak.

(Afyonkarahisar/Bursa/Ankara/18.00/İstanbul/20.15/20.15)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasından ertelenen Solhanspor-Altekma maçı yapılacak.

(Bingöl/13.00)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftası İlbank-Galatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru- Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet- PTT, Sarıyer Belediyespor-VakıfBank, Beşiktaş-Çan Gençlik Kalespor ve Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/Aksaray/16.00/İstanbul/14.00/16.00/16.30/17.00)

***

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Ankara, Muhtar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 2 ARALIK 2020 - Son Dakika


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