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GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ekim 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ekim 2021

02.10.2021 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ekim 2021, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk için Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak, Abant'ta yapılacak CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk için Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak, Abant'ta yapılacak CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/12.43/Bolu/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İtalya'da Pre-Cop Bakanlar Toplantısı'nın birinci ve ikinci gün çalışmalarının özetinin değerlendirileceği toplantıya ve COP 26 kapanış programına katılacak.

(Milano)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Orman Etkinlikleri Değerlendirme Toplantısı ile çeltik hasadına iştirak edecek.

(Çanakkale/09.30/12.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı C Terminali'nde 6 Ekim'de başlayacak Ulaştırma ve Haberleşme Şurası alanında inceleme ve açıklamada bulunacak, Intercity F1 yarışlarının düzenleneceği pistte saha incelemesi ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.00/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Süper Lig'de 8. hafta mücadelesine İttifak Holding Konyaspor- Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Kayserispor- Trabzonspor, Göztepe-GZT Giresunspor ve Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/13.30/Kayseri/İzmir/16.00/İstanbul/19.00)

3- TFF 1. Lig'in 8. haftasında Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü, Balıkesirspor- Gençlerbirliği, Kocaelispor- İstanbulspor ve Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/Balıkesir/16.00/Kocaeli/Adana/19.00)

4- TFF 2. Lig gruplarında 5. hafta karşılaşmaları oynanacak.

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci hafta mücadelesi başlayacak.

Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Icrypex- Anadolu Efes, Galatasaray Nef-Darüşşafaka ve TOFAŞ- Büyükçekmece Basketbol maçları yapılacak.

(İzmir/13.00/İstanbul/15.30/20.15/Bursa/18.00)

6- Türkiye Basketbol Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasına 3 maçla devam edilecek.

7- Basketbolda Kadınlar Federasyon Kupası finali, Emlak Konut ile Mersin Büyükşehir Belediyespor arasında Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

(Ankara/15.00)

8- AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler'de grup mücadelesi sürüyor.

A Grubu'nda Cizre Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Bingöl Solhanspor-Galatasaray HDI Sigorta, B Grubu'nda Sorgun Belediyespor- Arkas Spor ve Yeni Kızıltepespor-Atekma, C Grubu'nda ise Tokat Belediye Plevne- Halkbank ve Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş maçları oynanacak.

(İzmir/17.30/20.00/Ankara/14.00/16.30/ İstanbul/14.00/16.30)

9- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 3. haftanın 5 maçı yapılacak.

10- Dünya Güreş Şampiyonası, Norveç'te serbest stil mücadelesiyle başlayacak.

Milli sporculardan 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, 86 kiloda Osman Göçen ve 125 kiloda Taha Akgül mindere çıkacak.

(Oslo/11.30-19.00)

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Abant, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ekim 2021 - Son Dakika


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