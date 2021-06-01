Üye Girişi
GÜNDEM ÖZETİ / 2 Haziran 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 2 Haziran 2021

01.06.2021 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 2 Haziran 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 2. Genel Konferansı'nın Yürütme Komitesi Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuşma yapacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 2. Genel Konferansı'nın Yürütme Komitesi Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuşma yapacak.

Şentop, Pak-Türk Maarif Okulları İslamabad Kampüsü'nü ziyaret edecek.

(İslamabad)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesinin Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenleyeceği toplu açılış ve temel atma törenine iştirak edecek. Törene İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katılacak.

Kılıçdaroğlu, Selçuk Belediyesi Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü ziyaret edecek.

(Ankara/14.00/İzmir/20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Yeni Azerbaycan Partisi arasında gerçekleştirilecek İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.45)

2- TBMM Genel Kurulunda, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

3- TBMM Adalet Komisyonunda, Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/14.00)

4- TBMM KİT Komisyonunda, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Başkanlığı ile TÜBİTAK Marmara Teknokent Anonim Şirketi'nin hesapları ele alınacak.

(TBMM/14.30/15.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3'üncü Türk-Alman Enerji Forumu'na videokonferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını Bakanlıkta düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/11.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey'yle ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Ankara/11.15)

2- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi ikinci etap hazırlık kampı için Antalya'dan Almanya'ya gidecek.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu, 3 Haziran Perşembe günü Moldova ile oynayacakları hazırlık karşılaşmasına ilişkin düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım Almanya kampındaki ilk antrenmanı yapacak.

(Antalya/12.00/Harsewinkel/19.30/20.00)

2- 2023 Avrupa Şampiyonası Elemelerine hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Ukrayna ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi mücadelesinde Çin'le karşılaşacak.

(Rimini/17.00)

4- Okçulukta Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları kota mücadelesine, bireysel ve takım yarışmalarıyla devam edilecek.

(Antalya)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Mustafa Şentop, Azerbaycan, Pakistan, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 2 Haziran 2021 - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmur Kampı'na operasyon sinyali: BM temizlemezse biz temizleriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmur Kampı'na operasyon sinyali: BM temizlemezse biz temizleriz Böyle çılgınlık görülmedi! Trabzonspor taraftarı, Sörloth'un son paylaşımına 1 milyondan fazla yorum yaptı Böyle çılgınlık görülmedi! Trabzonspor taraftarı, Sörloth'un son paylaşımına 1 milyondan fazla yorum yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona mücadelesinde işi çok sıkı tutuyor: 3. doz aşımı oldum, 2160'ı yakaladım Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona mücadelesinde işi çok sıkı tutuyor: 3. doz aşımı oldum, 2160'ı yakaladım Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde mutlu sona çok yakın Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde mutlu sona çok yakın A Milli Takım'da 4 futbolcu EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da 4 futbolcu EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı Yapı Kredi Bankası'nda iki genel müdür yardımcısı görevlerinden ayrıldı Yapı Kredi Bankası'nda iki genel müdür yardımcısı görevlerinden ayrıldı Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi TBMM Başkanı Şentop'a soruldu: Soylu'ya yazılı ve sözlü ilettik, açıklamasını istedik Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi TBMM Başkanı Şentop'a soruldu: Soylu'ya yazılı ve sözlü ilettik, açıklamasını istedik Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeni anayasa için destek Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeni anayasa için destek

Son Dakika Haberleri
17:59 Ali Koç tarihi bir karar aldı: Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak
17:42 Ali Koç şampiyonluk fırsatını kaçıran futbolcularla ilgili konuştu: Kafaya taktım, gidecekler
17:40 Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti
17:39 Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi
17:18 Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi
17:17 İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum: Altın Haziranda 560 lirayı görebilir
17:11 Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
17:00 Ali Koç yeni teknik adam hakkında net konuştu: Portekiz ve Almanya ekolü ağır basıyor
16:42 Ali Koç'tan taraftara müjde! Canlı yayında, transfer yapılacak bölgeleri işaret etti
16:33 Tuğba Ekinci, "Geçinemiyoruz" diyen ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi
Giresunspor, Nabil Dirar için harekete geçti Giresunspor, Nabil Dirar için harekete geçti         
00:21
Magazin basınından köşe bucak kaçan Sibel Can yıllar sonra bikinili görüntülendi Magazin basınından köşe bucak kaçan Sibel Can yıllar sonra bikinili görüntülendi         
23:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili müjdeyi verdi: Cuma günü Zonguldak'ta açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili müjdeyi verdi: Cuma günü Zonguldak'ta açıklayacağız         
23:34
YPG/PKK'nın Münbiç'teki göstericilere açtığı ateşte iki günde en az 8 sivil öldü, 27 sivil yaralandı YPG/PKK'nın Münbiç'teki göstericilere açtığı ateşte iki günde en az 8 sivil öldü, 27 sivil yaralandı         
23:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 'artık bıktık' diyerek Biden'a isyan etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 'artık bıktık' diyerek Biden'a isyan etti         
22:42
Tehdit büyüyor! Irak'ta kara mantardan ilk ölüm gerçekleşti Tehdit büyüyor! Irak'ta kara mantardan ilk ölüm gerçekleşti         
22:30
Babasının zincirle bağladığı 6 yaşındaki çocuk, günlerce aç kaldıktan sonra hızlı yemek yerken boğuldu Babasının zincirle bağladığı 6 yaşındaki çocuk, günlerce aç kaldıktan sonra hızlı yemek yerken boğuldu         
21:46
İstanbul'da uzun namlulu silahla kafeyi taradılar: 1 ölü, 2 yaralı İstanbul'da uzun namlulu silahla kafeyi taradılar: 1 ölü, 2 yaralı         
20:44
Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti         
19:02
Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti         
17:40
Münbiç'te halktan PKK/YPG karşıtı protesto: 2 ölü Münbiç'te halktan PKK/YPG karşıtı protesto: 2 ölü         
17:17
Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı         
16:35
Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu "Duruşma vardı" nedeniyle iptal oldu         
15:33
İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar         
15:00
Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi         
12:37
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 00:37:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM ÖZETİ / 2 Haziran 2021 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement