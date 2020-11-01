GÜNDEM ÖZETİ / 2 Kasım 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 2 Kasım 2020

01.11.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 2 Kasım 2020, System.String[]

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)

2- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(İzmir)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 bütçesi ve 2019 kesin hesapları ele alınacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayı ihracat rakamlarını açıklayacak

(Ankara/11.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin ceza infaz kurumu istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen makale yarışmasında ilk üçe giren üniversite öğrencilerine plaket takdim törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.

(Bakü)

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.?

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- AK Parti kurucularından, eski milletvekili Burhan Kuzu'nun cenazesi, Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

(İstanbul/12.00)

2- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Süper Lig'in 7. haftası, Fraport TAV Antalyaspor- Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/Hatay/20.00)

2- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Solhanspor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçı yapılacak.

(Bingöl/13.00)

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Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

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