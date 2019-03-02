Gündem Özeti / 2 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize ve Trabzon'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920



1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize ve Trabzon'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.



(Rize/13.00/Trabzon/16.00)



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Akademik Meslek Odaları Kurulu'nda konuşacak, STK temsilcileri, muhtarlar, meslek odaları, iş insanları ve kanaat önderleriyle buluşma programına katılacak, Hatay Sanayici ve İşadamları Derneği'nde konuşacak.



(Hatay/11.00/14.00/16.00)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP İl Başkanlığını ziyaret edecek, MHP Seçim Koordinasyon Merkezi, Nizip Seçim Koordinasyon Merkezi ile Karkamış Seçim Koordinasyon Merkezi açılışlarını gerçekleştirecek.



(Gaziantep/11.00/11.30/14.00/16.30)



2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Zonguldak Valiliğini ziyaret edecek, Türkiye Taş Kömürü Kura Çekilişini gerçekleştirecek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Zonguldak İl Kadın Kolları Teşkilatı ve Kadın Girişimciler ile toplantı yapacak, Alo 170 Çağrı Merkezini ziyaret edecek, şehit aileleri, gazi aileleri, engelli ve engelli aileleri ile yemekte bir araya gelecek, Erdemir işçileri ile buluşacak.



(Zonguldak/09.30/10.30/12.00/13.00/15.00/16.00/17.30/19.00)



3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'na yapacağı ziyaretten sonra Hatay Arkeoloji Müzesi'nde incelemelerde bulunacak, Müze Otel'i ziyaret edecek, sektör temsilcileri ile toplantı yapacak, Samandağı Çevlik ile Arsuz ziyaret programlarına katılacak, Kayas Kalesi'nde incelemelerde bulunacak.



(Hatay/11.00/11.30/12.00/13.00/13.30/15.00/17.30/19.00)



4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valilik ziyaretinden sonra basın açıklaması yapacak, Tekirdağ Devlet Hastanesini, yapımı devam eden Şehir Hastanesini, Süleymanpaşa Eğitim Aile Sağlığı Merkezini ve 7 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret edecek, Ambulans Teslim Törenine katılacak, esnaf ziyareti yapacak.



(Tekirdağ/10.00/11.30/12.15/13.00/14.30)



5- AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Üsküdarlı Gençlerle Buluşma Programı"na katılacak, Nevmekan'da gençlerle ve vatandaşlarla bir araya gelecek.



(İstanbul/10.00/12.30)



6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör'ün proje tanıtım toplantısına katılacak.



(Kahramanmaraş/14.00)



EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak Valiliğini ziyaret edecek, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü Pano Ayak Üretim İşçisi Alımı Kura Çekimi Töreni'ne katılacak, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Merkezi'ni ziyaret edecek, Zonguldak'ta faaliyet gösteren kömür madenciliği rödovanslı saha işletmeleri yöneticileriyle toplantı yapacak.



(Zonguldak/09.50/10.30/13.00/14.30)



2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ziyaretlerde bulunacak, sektör değerlendirme toplantılarına katılacak, Çetin Barajı'nda havadan inceleme yapacak.



(Siirt/10.00-14.30/Şırnak/16.15-17.30)



3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, esnaf buluşması ve bölgesel istişare toplantısına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.



(Balıkesir/12.00-18.00)



4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Zirvesi'ne katılacak.



(Ankara/09.30)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Osmangazi Belediyesinin hizmete aldığı Emek Bilgi Evi açılışında halka hitap edecek.



(Bursa/14: 30)



2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib)



SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılışını gerçekleştireceği Milas Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası'nda amatör spor kulüplerine malzeme dağıtım etkinliğine katılacak, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'ni ziyaret edip Kredi Yurtlar Kurumu öğrenci aileleri ile bir araya gelecek. Kasapoğlu, Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Gençlerle Demokrasi Buluşması'na katılacak, Kötekli mevkisinde kafe ziyaretlerinde bulunacak, Akyaka'da mitinge katılacak, Marmaris'te esnafı ziyaret edecek, AK Parti Muğla Teşkilatı ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.



(Muğla/11.00-19.00)



2- Spor Toto Süper Lig'de 24. haftaya Bursaspor-Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek.



(Bursa/Kayseri/16.00/İstanbul/19.00)



3- Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası İskoçya'nın Glasgow kentinde sürüyor.



(Glasgow/13.00/21.00)



4- Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Samsun'da sona erecek.



(Samsun/09.30/14.00)



5- Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası, Fenerbahçe ile BOTAŞ takımları arasında Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.



(Şanlıurfa/15.00)



6- Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta Tetiş Yapı Elazığspor-Abalı Denizlispor, Eskişehirspor-Adana Demirspor, Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep müsabakalarıyla sürüyor.



(Şanlıurfa/13.30/Eskişehir/Ankara/16.00)



7- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta Bahçeşehir Koleji-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Beşiktaş Sompo Japan-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Gaziantep Basketbol-Türk Telekom karşılaşmalarıyla başlayacak.



(İstanbul/13.00/17.30/Gaziantep/15.15)



8- Voleybolda Efeler Ligi'nin 21. haftası Galatasaray-Fenerbahçe, Jeopark Kula Belediyespor-Arhavi Belediyespor, İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası, İkbal Afyon Belediye Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.



(İstanbul/Ankara14.00/Bursa/16.00/Afyonkarahisar/17.00)



9- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 21. hafta ilk maçında Halkbank ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya gelecek.



(Ankara/16.30)



10- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 17. haftası Beşiktaş Mogaz-MYK Hentbol maçıyla başlayacak.



(İstanbul/16.00)



11- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 17. hafta maçları oynanacak.



12- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 24. hafta maçları yapılacak.



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