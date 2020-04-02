GÜNDEM ÖZETİ / 2 Nisan 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tekliflerinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "COVID-19 Türkiye Platformu" koordinasyonunda gerçekleştirilecek Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil edeceği NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, video konferans aracılığıyla yapılacak.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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