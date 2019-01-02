Son Dakika Haberleri: Gündem Özeti / 2 Ocak 2019

Gündem Özeti / 2 Ocak 2019

1 saat önce

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde "Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu...

Gündem Özeti / 2 Ocak 2019, System.String[]
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde "Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imza töreni düzenlenecek.

(Ankara/11.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:01 Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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