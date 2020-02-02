GÜNDEM ÖZETİ / 2 Şubat 2020 - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 2 Şubat 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 2 Şubat 2020

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Maçka yolu ve Zigana Tüneli şantiyeleri ile Kanuni Bulvarı'nda incelemelerde bulunacak ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

GÜNDEM ÖZETİ / 2 Şubat 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Maçka yolu ve Zigana Tüneli şantiyeleri ile Kanuni Bulvarı'nda incelemelerde bulunacak ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Trabzon/10.00-15.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

2- Beşşar Esed rejiminin, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

3- ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planını açıklamasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington/Tel Aviv/Kudüs)

4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Elazığ)

SPOR

1- Süper Lig'de 20. haftaya MKE Ankaragücü- Kasımpaşa, Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Galatasaray- Hes Kablo Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/Gaziantep/Antalya/16.00/İstanbul/19.00)

2- TFF 1. Lig'de 20. hafta Hatayspor- Giresunspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Altay, Altınordu-Akhisarspor ve Bursaspor- Eskişehirspor karşılaşmalarıyla sürüyor.

(Hatay/14.00/Balıkesir/İzmir/16.30/Bursa/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko- Türk Telekom, Anadolu Efes-Teksüt Bandırma ve OGM Ormanspor- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Afyonkarahisar/13.00/İstanbul/15.15/17.30/Ankara/20.00)

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray HDI Sigorta- Beşiktaş, PTT- Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00/Ankara/15.00)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta derbisiyle tamamlanacak.

(İstanbul/16.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 12. hafta 3 maçla başlayacak.

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 21. hafta maçları tamamlanacak.

8- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, tek erkekler finaliyle sona erecek.

(Melbourne/11.30)

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Mehmet Cahit Turhan, AK Parti, Maçka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:02 Kaynak: AA
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