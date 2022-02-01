GÜNDEM ÖZETİ / 2 Şubat 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca başkanlığındaki CHP kadın milletvekillerinden oluşan heyet, gazeteci Sedef Kabaş'ı tutuklu bulunduğu Bakırköy Cezaevi'nde ziyaret edecek.

(İstanbul/13.00)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılışına katılacak.

(İzmir/11.30)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlıkta düzenlenen toplantıda, ocak ayı dış ticaret rakamlarını kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/11.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun eş başkanlığında Birleşmiş Milletler Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 11. Bakanlar Toplantısı çevrim içi düzenlenecek.

(Ankara/17.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Moskova/20.00)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'ndaki ikinci maçında TOFAŞ, İspanya'nın BAXI Manresa takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00)

3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda deplasman mücadelelerinde, B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımıyla, A Grubu'nda Türk Telekom, Polonya'nın Slask Wroclaw takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ljubljana/21.15/Wroclaw/22.00)

4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Danimarka'nın Bakken Bears takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Aarhus/20.30)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe Safiport, Rusya'nın Dynamo Kursk takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek, Galatasaray İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını konuk edecek.

(Kursk/18.00/İstanbul/20.00)

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasından ertelenen Beşiktaş Icrypex- Aliağa Petkimspor maçı yapılacak.

(İstanbul/19.00)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasından ertelenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı yapılacak.

(Mersin/14.00)

8- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında Türk Hava Yolları, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımını konuk edecek.

(İstanbul/18.00)

9- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Halkbank, Estonya'nın Tallinn Technical University takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.30)

10- TFF 3. Lig 2. Grup'ta 23. hafta karşılaşmaları oynanacak; Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 9. hafta maçları yapılacak.

11- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 13. haftasından 4 maç oynanacak.

12- Türkiye Kaykay Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00)

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