GÜNDEM ÖZETİ / 20 Aralık 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 20 Aralık 2020

19.12.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 20 Aralık 2020, System.String[]

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gaziantep)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği- MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor- Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçları yapılacak.

(Ankara/13.30/Denizli/16.00/İstanbul/19.00)

2- TFF 1. Lig'de 15. hafta mücadelesine Bereket Sigorta Ümraniyespor- Adanaspor, İstanbulspor- Bursaspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00)

3- Misli.com 3. Lig'in 14. haftasında 1, 2 ve 3. Gruplarda maçlar yapılacak.

4- 33. Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gençler ve büyüklerde alet finalleriyle sona erecek.

(Mersin/10.00-17.30)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası Fenerbahçe Beko- Frutti Extra Bursaspor, Beşiktaş- Büyükçekmece Basketbol, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Bahçeşehir Koleji ve OGM Ormanspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/17.30/Muğla/15.15/Ankara/20.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta, Altekma-Ziraat Bankkart maçları yapılacak.

(Bursa/13.00/İzmir/15.00)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasına PTT-Çan Gençlik Kalespor, Nilüfer Belediyespor-Karayolları, Fenerbahçe Opet- Türk Hava Yolları, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-İlbank, Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru, Sistem9 Yeşilyurt-VakıfBank maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.00/Bursa/15.30/İstanbul/12.00/14.30/16.00/17.00)

8- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 3. tur rövanşında Spor Toto, deplasmanda Romanya'nın CSM Bükreş, Beykoz Belediyespor da deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Sabbianco Anorthosis takımıyla karşılaşacak.

(Bükreş/15.30/Lefkoşa/21.15)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 11. haftadan 4 maç yapılacak.

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Sigorta, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 20 Aralık 2020 - Son Dakika


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