GÜNDEM ÖZETİ / 20 Aralık 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah'ı kabul edecek, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'ı kapsayan dört günlük resmi çalışma ziyaretinin ilk bölümü için beraberindeki parlamento heyeti ile Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gidecek.

(İstanbul/16.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyet ile görüşecek, MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4. kez şampiyon olan VakıfBank'ın kulüp başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, yöneticiler, teknik heyet ve sporcular, VakıfBank Spor Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/16.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 17. haftası, İstanbulspor-Yılport Samsunspor ve Altaş Denizlispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/17.30/Denizli/20.00)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 13. hafta ve sezonun ilk yarısı, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe HDI Sigorta- Halkbank maçıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.