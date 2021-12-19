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GÜNDEM ÖZETİ / 20 Aralık 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 20 Aralık 2021

19.12.2021 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 20 Aralık 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah'ı kabul edecek, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah'ı kabul edecek, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'ı kapsayan dört günlük resmi çalışma ziyaretinin ilk bölümü için beraberindeki parlamento heyeti ile Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gidecek.

(İstanbul/16.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyet ile görüşecek, MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4. kez şampiyon olan VakıfBank'ın kulüp başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, yöneticiler, teknik heyet ve sporcular, VakıfBank Spor Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/16.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 17. haftası, İstanbulspor-Yılport Samsunspor ve Altaş Denizlispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/17.30/Denizli/20.00)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 13. hafta ve sezonun ilk yarısı, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe HDI Sigorta- Halkbank maçıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00)

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Kabine Toplantısı, Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 20 Aralık 2021 - Son Dakika


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