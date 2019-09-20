GÜNDEM ÖZETİ / 20 Eylül 2019

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Barolar Birliğince düzenlenen "Kıbrıs'ta Son Söz" paneline katılacak.

Panele, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile KKTC Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşecek.

(Ankara/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/14.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği (CAREC) Enerji Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Taşkent/09.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TÜBA ve TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı'na katılacak.

(İstanbul/09.30)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama ve Kınık ilçelerinde çeşitli inceleme ve temaslarda bulunacak.

(İzmir/10.00-14.30)

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Genişletilmiş İstişare Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/14.30)

5- TÜİK, eylül ayı Tüketici Güven Endeksi ile ağustos ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı ve hutbe iradında bulunacak, Mersin Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, İslami İlimler Fakültesi'nin açılışına ve konferansına katılacak.

(Mersin/12.40/15.00)

2- Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) takip ediliyor.

(İstanbul)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

4- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

5- Ağrı'da 15 Haziran 2018'de bayram ziyareti için gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin haklarında dava açılan biri tutuklu 7 sanık hakim karşısına çıkacak.

(Ağrı/10.00)

6- FETÖ davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ/PDY'nin Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen 3 sanığın "silahlı terör örgütü yönetme" ve "uluslararası casusluk" suçlarından yargılandığı dava, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(İstanbul/10.00)

Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin eski Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli 11 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Zonguldak/10.00)

SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da sürüyor.

Şampiyonanın sekizinci gününde serbest stil 70, 74, 92 ve 125 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, kadınlar 62 ve 68 kilolar ile erkekler serbest stil 57 ve 65 kilolarda ise repesaj ve finaller yapılacak. Serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, finalde Rus rakibi Zavur Uguev ile altın madalya için mindere çıkacak.

(Nur Sultan/08.00/13.45/15.00)

2- Süper Lig'de 5. hafta Göztepe- Konyaspor maçıyla başlayacak.

(İzmir/20.30)

3- TFF 1. Lig'de 5. haftanın ilk maçlarında İstanbulspor- Balıkesirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Adanaspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/Erzurum/19.00)

4- Avrupa Görme Engelliler Futbol Şampiyonası İtalya'nın başkenti Roma'da sürüyor. A Grubu'nda yer alan Türkiye, şampiyonadaki üçüncü maçında Belçika ile karşılaşacak.

(Roma/18.30)

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