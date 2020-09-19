GÜNDEM ÖZETİ / 20 Eylül 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 20 Eylül 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı ANFA Altınpark'ta gerçekleştirilecek.

GÜNDEM ÖZETİ / 20 Eylül 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı ANFA Altınpark'ta gerçekleştirilecek.

(Ankara/09.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından düzenlenen 2020- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah ve öğleden sonra oturumları yapılacak.

(10.15/14.45)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de sezonun 2. haftasına Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa- Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir- Galatasaray ve Gaziantep FK- Fatih Karagümrük maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/İstanbul/16.00/19.00/Gaziantep/19.00)

2- TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Ankara Keçiörengücü- Ankaraspor, İstanbulspor- Altay ve Giresunspor-Menemenspor maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/16.30/Giresun/19.00)

3- Futbolda Misli.com 2. ve 3. Liglerde 2020-2021 sezonu başlıyor. 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda, 3. Lig'de 1, 2, 3 ve 4. Gruplarda ilk haftanın maçlarının tamamı yapılacak.

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin üçüncü haftası Spor Toto- Arhavi Voleybol, Galatasaray HDI Sigorta-Altekma, İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Sorgun Belediyespor, Tokat Belediye Plevne- Fenerbahçe HDI Sigorta ve Haliliye Belediyespor- Afyon Belediye Yüntaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.30/İstanbul/14.00/14.00/Tokat/14.30/Şanlıurfa/15.00)

5- Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu, yapılacak. Yenikapı Sahil Miting Alanı'nda elit atletler ve diğer sporcular için iki ayrı start verilecek.

(İstanbul/08.45/09.00)

6- Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağı Türkiye Rallisi, sona erecek. Rallinin son gününde Çetibeli ve Marmaris etapları iki kez geçilecek ve ödül töreni yapılacak.

(Muğla/07.30-14.15)

7- 2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, Selçuk ilçesinin Pamucak Plajı'nda sona erecek.

8- 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın yedinci yarışı Emilia Romagna Grand Prix'si Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde gerçekleştirilecek.

(Rimini/15.00)

***

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İYİ Parti, İstanbul, Ankara, Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 23:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 20 Eylül 2020 - Son Dakika

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