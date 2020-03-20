GÜNDEM ÖZETİ / 20 Mart 2020 - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 20 Mart 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 20 Mart 2020

6 saat önce

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

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6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, 2019 yılına ilişkin "iş gücü istatistikleri" ile "canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları ve üretim değeri"ni, şubat ayına ilişkin "yurt dışı üretici fiyat endeksi" verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattındaki bekleyişi takip ediliyor.

(Edirne)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor

(Diyarbakır)

SPOR

1- Süper Lig'de Kulüpler Birliği Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı kararıyla liglerin ertelenmesi sonrası yapacağı toplantıyla mevcut durumu görüşecek.

(İstanbul/12.30)

***

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Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:02 Kaynak: AA

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