GÜNDEM ÖZETİ / 20 Mart 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 20 Mart 2021

19.03.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 20 Mart 2021, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, basın toplantısı düzenleyecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eşme Belediyesini ziyaret edecek, Ankara- İzmir YHT Hattı-Eşme TBM Töreni'ne katılacak ve Ulubey Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Uşak/10.30-11.15-12.30)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 31. haftaya Gençlerbirliği- Kasımpaşa, Göztepe-Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor- Gaziantep, Trabzonspor- MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/İzmir/Malatya/16.00/Trabzon/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 27. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor-Aydeniz Et Balıkesirspor, İstanbulspor- Altınordu, Eskişehirspor- Adana Demirspor ve Yılport Samsunspor-GZT Giresunspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/13.30/Eskişehir/16.00/Samsun/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-TOFAŞ, Beşiktaş Icrypex-Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray-Bahçeşehir Koleji ve OGM Ormanspor- Türk Telekom maçlarıyla başlayacak.

(Muğla/13.00/İstanbul/15.15/17.30/Ankara/20.00)

4- AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadelesi, Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta maçıyla başlayacak.

(İzmir/12.30)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. haftasından ertelenen Fenerbahçe Opet-Sistem9 Yeşilyurt maçı yapılacak.

(İstanbul/14.00)

6- Güreşte milli sporcuların da Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi verdiği Macaristan'daki turnuvaya, grekoromen stil ve kadınlarda müsabakalarla devam edilecek.

(Budapeşte/13.00-22.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Öztunç, Ankara, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 20 Mart 2021 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ambulansın çarptığı down sendromlu genç metrelerce sürüklendi Eda Ece'den Yasak Elma ile ilgili bomba bilgi Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti Fatih Terim, Rizespor yöneticilerinin sözlerine sinirlendi! Güçlükle sakinleştirdiler Bakan Koca, koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü Demirtaş'tan kapatma davası ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklama: Ağır bir anayasal suçtur Katie Price altıncı kez hamile kaldı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı
Şarkıcı Bayhan'dan Deniz Seki ile ilgili şaşırtan açıklama Şarkıcı Bayhan'dan Deniz Seki ile ilgili şaşırtan açıklama         
00:28
Sosyal medya devi Twitter, Türkiye'ye temsilci atayacak Sosyal medya devi Twitter, Türkiye'ye temsilci atayacak         
00:14
Prof. Dr. Uğur Şahin: 4 aşıyla Avrupa'da yaz sonuna kadar bağışıklık sağlanabilir Prof. Dr. Uğur Şahin: 4 aşıyla Avrupa'da yaz sonuna kadar bağışıklık sağlanabilir         
23:21
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Çaykur Rizespor'un G.Saray maçının ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti Çaykur Rizespor'un G.Saray maçının ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti         
22:09
Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster         
21:18
ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü         
19:33
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı         
12:39
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 00:42:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM ÖZETİ / 20 Mart 2021 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei