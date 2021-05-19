GÜNDEM ÖZETİ / 20 Mayıs 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurulda, Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı ayırımcılık politikalarını görüşecek.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği adayları seçimini yapmak üzere toplanacak.

(TBMM/14.00/10.30/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dilovası'nda Duraline Alüminyum Profil Sistemleri Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışı gerçekleştirilecek Kuzey Marmara Otoyolu 7. Kesiminde (Habipler-Hasdal Kavşağı) incelemede bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin "yurt dışı üretici fiyat endeksi"ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu toplantısına katılacak.

(New York)

2- İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve dünya genelindeki tepkiler takip edilecek.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı'nın, 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlık kampı sürüyor.

(Antalya)

2- Misli.com 2. Lig play-off yarı final ilk maçları yapılacak.

3- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/15.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.

(İstanbul/19.30)

5- 18 Ağustos-4 Eylül'de Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası gruplarının belirleneceği kura çekimi Sırbistan'da yapılacak.

(Belgrad/21.00)

6- Milli sporcuların da mücadele ettiği Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası Macaristan'da sürecek.

(Budapeşte)

7- 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda müsabakalara devam edilecek.

(Üsküp)

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