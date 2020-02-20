GÜNDEM ÖZETİ / 20 Şubat 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç ile görüşecek, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılış törenine katılacak.

(TBMM/11.15/Ankara/12.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Ozan Balcı, milletvekili ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Tokat heyetiyle bir araya gelecek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/12.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne ve Kırklareli'nde esnafı ve partisinin il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Edirne/10.15-11.00/Kırklareli/12.00-15.45)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/15.00)

4- TBMM Genel Kurulunda, finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" ve "Mardin İş Dünyası ile Buluşma" etkinliklerine katılacak.

(Gaziantep/10.30/Mardin/16.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- TÜİK, şubat ayı Tüketici Güven Endeksi, ocak ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ve geçen yılın son çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri bütçe konusunda özel zirve düzenleyecek.

(Brüksel)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılanması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(İstanbul/09.00)

3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar takip ediliyor.

(Elazığ)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları oynanacak.

Avrupa kupalarında bu sezon yoluna devam eden tek Türk takımı Medipol Başakşehir, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile deplasmanda karşılaşacak.

(Lizbon/20.55)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Real Madrid'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

3- Voleybolda CEV Kadınlar Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Türk Hava Yolları, Avusturya temsilcisi ASKÖ Linz-Steg ile deplasmanda karşılaşacak.

(Linz/21.00)

4- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'den Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank ve Fenerbahçe Opet'in de yer alacağı çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi, Avrupa Voleybol Konfederasyonunun Lüksemburg'daki merkezinde yapılacak.

(Lüksemburg/15.00)

5- Uluslararası Bisiklet Birliğinin 2.1 kategorisinde bulunan Antalya Bisiklet Turu ilk etap yarışıyla başlayacak.

(Antalya/12.00)

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