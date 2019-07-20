GÜNDEM ÖZETİ / 20 Temmuz 2019

6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de Kıbrıs
Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü etkinliklerine, ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi'nin açılışına katılacak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Ersin Tatar
ile görüşecek.
(Lefkoşa)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Karabük
ve Bartın
Belediyelerine ziyarette bulunacak, halka hitap edecek.
(Karabük/12.15/13.30/Bartın/15.15/16.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye
'de Beşşar Esed
rejimi ve destekçilerinin İdlib
gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib/Halep)
GÜNCEL
1- ÖSYM tarafından düzenlenecek 2019- KPSS
A Grubu ve Öğretmenlik sınavının "Alan Bilgisi" oturumları yapılacak.
(10.00/14.30)
2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
, Osmanlı Arşivi Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı kapanış programına katılacak.
(İstanbul/14.00)
SPOR
1- 16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa
Şampiyonası'nda yarı finalde Slovenya
ile karşılaşacak.
(Trieste/18.00)
2- Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı, İsrail
'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 5-8'incilik klasman maçında Büyük Britanya
ile karşı karşıya gelecek.
(Tel Aviv/16.30)
3- 19 Yaş Kadın Hentbol Milli Takımı, Litvanya
'daki Avrupa Şampiyonası 2. Klasman müsabakalarının yarı finalinde İsviçre
ile karşılaşacak.
(Klaipeda/19.00)
4- Fransa
Bisiklet Turu, Tarbes-Tourmalet arasındaki 14. etap yarışıyla devam ediyor.
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