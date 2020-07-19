GÜNDEM ÖZETİ / 20 Temmuz 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 20 Temmuz 2020

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi törene iştirak edecek.

6 Nisan 1920

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1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi törene iştirak edecek.

(Lefkoşa/09.30)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle "Pakistan Sanal Ticaret Heyeti Programı"na katılacak.

(Ankara/16.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile 2019'a ilişkin yazılı medya istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/19.30)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Trablus)

GÜNCEL

1- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor.

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığında incelemelerde bulunacak, Kale Yerleşkesi açılışına ve Ferman Akgün konserine katılacak.

(Nevşehir/18.30/20.00/21.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonunun "Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap" sloganıyla düzenlediği etkinliğe katılacak.

(Ankara/17.00)

2- TFF 2. Lig play-off çeyrek final turunda Manisa Futbol Kulübü- İnegölspor, Hekimoğlu Trabzon- Sancaktepe FK, Ankara Demirspor- Sakaryaspor ve GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor maçları yapılacak.

(Antalya/20.00/22.00)

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Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 20 Temmuz 2020 - Son Dakika
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