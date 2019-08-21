GÜNDEM ÖZETİ / 21 Ağustos 2019

6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, "Eğitimde İnovasyon İçin Tasarım Odaklı Düşünme Çalıştayı"na katılacak
(Ankara/10.00)
EKONOMİ
1- TÜİK, temmuz ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ile ocak-haziran dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Avrupa
Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısına katılacak.
(Ankara)
2- Almanya
Başbakanı Angela Merkel
, Berlin
'de İngiltere
Başbakanı Boris Johnson
ile bir araya gelecek.
(Berlin)
3- Suriye
'de Beşşar Esed
rejimi ve destekçilerinin İdlib
gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib/Halep)
GÜNCEL
1- İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır
, Mardin
ve Van
Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Gençlik ve Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısına katılacak.
(Ankara/10.30)
2- Trabzonspor
Teknik Direktörü Ünal Karaman
, Yunanistan
temsilcisi AEK ile 22 Ağustos Perşembe günü oynayacakları UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu ilk maçı öncesi müsabakanın yapılacağı OAKA Spyros Louis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
Bordo-mavili takım, hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
(Atina/17.30/18.00)
3- UEFA Şampiyonlar Ligi
play-off eleme turunda ilk maçlar tamamlanacak.
4- Atletizmde Turkcell Süper Lig final kademesi yarışmaları Bursa
'da sona erecek.
(Bursa/15.20)
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