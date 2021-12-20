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GÜNDEM ÖZETİ / 21 Aralık 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 21 Aralık 2021

20.12.2021 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 21 Aralık 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya gelecek, Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından kabul edilecek, Kuzey Makedonya Meclisi'ne hitap edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya gelecek, Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından kabul edilecek, Kuzey Makedonya Meclisi'ne hitap edecek.

Şentop, Kuzey Makedonya ziyareti çerçevesinde 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kutlamalarında konuşma yapacak, Uluslararası Balkan Üniversitesinde Dişçilik, Hemşirelik ve Ebelik bölümlerinin açılışına katılacak.

(Üsküp)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısına iştirak edecek.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hırvatistan'dan iadesi sağlanan tarihi eserlerle ilgili EGM Ek Hizmet Binasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Bakan Soylu, aynı binada İl Emniyet Müdürleriyle 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısına katılacak.

(Ankara/13.00/10.00)

2- TBMM'den

HDP'nin TBMM'de grup toplantısı yapılacak.

Genel Kurulda elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/12.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, Etki Analizi Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İklim Değişikliği Ekseninde Geleceğin Tarımı Çalıştayı"na katılacak, Farminova Dikey Tarım Tesisini ziyaret edecek.

(Antalya/14.00/16.00)

3- TÜİK, aralık ayı tüketici güven endeksi ile ekim ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu + Türkiye Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısına katılacak.?

(Budapeşte)

2- Kazakistan'da Suriye konulu 17. Astana Görüşmeleri başlayacak.?

(Nur Sultan)?

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençliğin Hak Arama Kültürü" temalı Ulusal Ombudsmanlık Sempozyumu'na katılacak.

(Ankara/09.35)

2- Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası başlayacak; Fraport TAV Antalyaspor- Kasımpaşa, Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor, Adana Demirspor- Galatasaray ve Altay- Trabzonspor maçları yapılacak.

(Antalya/İstanbul/17.00/Adana/İzmir/20.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. ve son hafta mücadelesi başlayacak. H Grubu'nda Beşiktaş Icrypex, Almanya'nın EWE Baskets takımını konuk edecek; F Grubu'nda TOFAŞ, Estonya'nın Kalev-Cramo takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Tallinn/21.00)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 8. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 10. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Safiport, İspanya'nın Spar Girona takımını konuk edecek; Galatasaray deplasmanda Polonya'nın VBW Arka takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Gdynia/20.00)

6- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 3. maçında Türk Hava Yolları, Çekya'nın Dukla takımını konuk edecek.

(İstanbul/18.00)

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Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Makedonya, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 21 Aralık 2021 - Son Dakika


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