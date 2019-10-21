GÜNDEM ÖZETİ/ 21 Ekim 2019

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TRT World Forum'un açılışı ile Yıldız Teknik Üniversitesinin yeni akademik yılı açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00-14.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık merkez binada düzenlenecek "E-Portfolyo Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ

1- TÜİK, eylül ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT World Forum'da hitap edecek.

(İstanbul)

2- ABD ile varılan anlaşmanın ardından Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süreyle ara verilmesine ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara)

3- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar devam ediyor.

(Beyrut)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Yekta Saraç, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde gerçekleştirilecek "YÖK 100/2000 Doktora Öğrenci Buluşmaları"na katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

3- Eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın yargılanmasına Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Kırıkkale/09.00)

4- FETÖ davaları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/09.00)

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

5- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/09.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu'ndaki 2. Türkiye Üniversite Ombudsmanlık Toplulukları Kongresi'nin açılış törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Süper Lig'de 8. haftanın son maçında İttifak Holding Konyaspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Konya/20.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile İspanya temsilcisi Real Madrid arasında 22 Ekim Salı günü yapılacak A Grubu 3. hafta maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ise Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri, Real Madrid ise Türk Telekom Stadı'nda yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlayacak.

(İstanbul/20.30/21.00/18.15/19.00)

4- TFF 1. Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük, Osmanlıspor'u konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası Anadolu Efes- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol maçıyla sona erecek.

(İstanbul/20.00)

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