GÜNDEM ÖZETİ / 21 Eylül 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Foreign Policy Association ve SETA DC tarafından düzenlenecek program ile TAİK'in ABD iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştireceği etkinliğe katılacak.

Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap edecek.

(New York)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya'daki resmi temasları kapsamında cami ziyaretlerinde bulunacak, bölgedeki Müslüman toplumunun temsilcileriyle görüşecek.

(Granada/Cordoba)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " AFAD, İl Özel İdare ve İl Özel İdare Şirketleri Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni"ne katılacak.

(Ankara/16.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çatalca ilçesinde esnafı ve mahalleleri ziyaret edecek.

(İstanbul/11.30)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST açılış ve Türkiye Bilimler Akademisi TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri tanıtım törenlerine ile Türk Patent ve Marka Kurumunun düzenlediği 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00/13.00/13.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesinde incelemelerde bulunacak, basın açıklaması yapacak ve ardından köprü üzerinden Anadolu'dan Avrupa'ya yürüyüş yapacak.

(Çanakkale/11.00/12.00/12.30)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 ay vadeli hazine bonosunu yeniden ihraç edecek, 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 7 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul Görüşmeleri, 100'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla New York'ta başlayacak.

(Birleşmiş Milletler)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş- Adana Demirspor, Çaykur Rizespor- Altay, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00/20.00/Rize/17.00/Malatya/20.00)

2- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri A Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol, Romanya'da düzenlenen organizasyonda ilk maçında Macaristan'ın KSC Szekszard takımıyla karşılaşacak.

(Sfantu Gheorghe/19.00)

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