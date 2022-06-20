GÜNDEM ÖZETİ / 21 Haziran 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 21 Haziran 2022

20.06.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 21 Haziran 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Khalid El Meshri ile görüşecek, Küresel Parlamenter Göç Konferansı'nda kapanış konuşması yapacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Khalid El Meshri ile görüşecek, Küresel Parlamenter Göç Konferansı'nda kapanış konuşması yapacak.

(İstanbul/11.00/14.30/16.00)

2- CHP TBMM Grup Toplantısı yapılacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde "Gençlerin Mesleki Eğitimlerini Destekleme İş Birliği Protokolü" ile "Meslek Liselerinden Günlük 50 Bin Adet Ekmek Üretim Protokolü"nün imza törenlerine ve Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında 350 Bin Adet Kitap Dağıtım Töreni'ne katılacak.

(Gaziantep/14.00/14.45/15.30)

2- TBMM'den

MHP ve HDP'nin Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(10.45/12.45)

Genel Kurulda İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(15.00)

KİT Komisyonunda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ'nin hesapları görüşülecek.

(14.30/16.00/17.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeki Esenler Gençlik Merkezi'nin açılışını yapacak.

(İstanbul/19.00)

2- Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu yapılacak; Birlik, yeni başkanını seçecek.

(İstanbul/14.00)

3- Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) tarafından düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'na devam edilecek.

(Antalya)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Dimitris Itoudis, yöneticilerin de katılımıyla düzenlenecek toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/13.00)

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TBMM Başkanı Şentop, Küresel Parlamenter Göç Konferansı'nda basın toplantısı düzenledi TBMM Başkanı Şentop, Küresel Parlamenter Göç Konferansı'nda basın toplantısı düzenledi Osmaniye Zorkun Yaylası yolunda asfaltlama çalışmaları başladı Osmaniye Zorkun Yaylası yolunda asfaltlama çalışmaları başladı
Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Mustafa Şentop, Ivika Daciç, Sırbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 21 Haziran 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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