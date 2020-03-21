GÜNDEM ÖZETİ / 21 Mart 2020 - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 21 Mart 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 21 Mart 2020

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

GÜNDEM ÖZETİ / 21 Mart 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:02 Kaynak: AA

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