GÜNDEM ÖZETİ / 21 Mart 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 21 Mart 2022

20.03.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 21 Mart 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ile Limak Ortaokulu açılışına katılacak.

(Elazığ/10.00-14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İl Danışma Meclisi ve iş dünyası toplantılarına katılacak.

(Şanlıurfa/13.00/15.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın düzenlediği Ufuk Avrupa Programı Açılış Etkinliği'ne çevirim içi olarak katılacak.

(Ankara/12.00)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, DIMDEX 2022 Savunma Sanayii Fuarı'nın açılışına katılacak, fuara katılan firmaların standlarını ziyaret edecek, yabancı ülke delegasyonlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.

(Doha)

4- TÜİK, ocak ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi ile şubat ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 ve 7 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiler Konferansı'nda hitap edecek.

(Abu Dabi)

2- Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanları toplanacak.

(Brüksel)

3- Suriye Anayasa Komitesinin 7'nci turu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in himayesinde başlayacak.

(Cenevre)

4- Rusya- Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 49. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki kabri başında anılacak.

(Sivas/10.00)

2- Yurt genelinde Nevruz Bayramı kutlamaları izleniyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü deplasmanda Portekiz'le karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, İstanbul'dan Porto'ya gidecek. Milli Takım ilk antrenmanını Sao Miguel Stadı'nda yapacak.

(İstanbul/11.25/Porto/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 29. haftası Adanaspor- Eyüpspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Adana/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta Büyükçekmece Basketbol- Frutti Extra Bursaspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Beşiktaş- Çankaya Üniversitesi maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/17.00)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftası Sarıyer Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 19. haftası Eskişehir Ormanspor-Spor Toto maçıyla tamamlanacak.

(Eskişehir/16.00)

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Merkez Yürütme Kurulu, CHP Genel Başkanı, İstanbul, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 21 Mart 2022 - Son Dakika


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