GÜNDEM ÖZETİ / 21 Mayıs 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 21 Mayıs 2021

20.05.2021 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 21 Mayıs 2021, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını, Osmangazi ve Orhangazi türbelerini ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını, Osmangazi ve Orhangazi türbelerini ziyaret edecek.

Vakıfköy Kent Parkı açılışına, Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm Yıkımı ve Gökdere Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi törenlerine katılacak Kurum, Hanlar bölgesi ve Kavaklı Mahallesi Kazım Baykal Caddesi'nde incelemelerde bulunacak.

(Bursa/10.30-18.45)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin düzenlediği Mühendislik ve Teknoloji Günleri Etkinliğine çevrim içi katılacak.

Bakan Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünü ziyaret edecek, ardından ortak basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.15/14.00/16.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Teknopark'ta incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/10.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler- Başakşehir etabının açılış törenine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı tarımsal girdi fiyat endeksi, mayıs ayı tüketici güven endeksi ile ocak-mart dönemi iş gücü girdi endekslerine ilişkin verileri açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- G20 Dönem Başkanı İtalya ve AB'nin ortaklaşa ev sahipliğinde Roma'da Küresel Sağlık Zirvesi düzenlenecek.

Zirveye Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü Direktörü (WHO) başta olmak üzere G20 üyesi ve ilgili ülkelerinin liderleri video konferans yöntemiyle katılacak.

(Roma)

2- İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze Şeridi'nde ilan ettiği ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi mücadelesinin açılış töreni ile Şahinbey Belediyesi Bisiklet Dağıtım Töreni'ne katılacak, Olimpik Yüzme Havuzu'nda inceleme yapacak, Gençlik Spor Çalıştayı'na iştirak edecek, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(Gaziantep/10.00-15.30)

2- A Milli Futbol Takımı'nın 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlık kampı sürüyor.

(Antalya)

3- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Ülker arasındaki iş birliği anlaşmasının imza töreni TFF'nin Riva tesislerinde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00)

4- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, düzenleyeceği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/14.30)

5- Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi Gaziantep'te başlayacak. Türkiye'yi temsil eden Şahinbey Belediyespor ilk gün Polonya'nın Legia Varşova ve İtalya'nın Vicenza Calcio takımlarıyla karşılaşacak.

(Gaziantep/10.30/17.00)

6- ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex'i konuk edecek.

(İstanbul/19.30)

7- Milli sporcuların da mücadele ettiği Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası Macaristan'da sürecek.

(Budapeşte)

8- Kuzey Makedonya'daki 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar mücadelesi tamamlanacak, grekoromen stilde müsabakalar başlayacak.

(Üsküp)

9- Milli sporcuların da madalya mücadelesi verdiği Hırvatistan'daki Avrupa Karate Şampiyonası'na takım kumite müsabakalarıyla devam edilecek.

(Porec)

***

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Murat Kurum, Osmangazi, AK Parti, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 21 Mayıs 2021 - Son Dakika


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