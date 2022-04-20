GÜNDEM ÖZETİ / 21 Nisan 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 21 Nisan 2022

20.04.2022 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 21 Nisan 2022

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı, Belediye Başkanlığı ve Bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret edecek, huzurevi sakinleriyle iftar buluşmasına katılacak.

(Zonguldak/15.30/17.05/17.55/18.40/19.20)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ı kabul edecek, AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı ile ortak basın açıklamasına ve Kızılcahamam'da düzenlenecek iftar programına iştirak edecek.

(Ankara/10.00/10.30/12.00/19.38)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'da 13. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'ne katılacak, Kilis Valiliğine ziyarette bulunacak, Kilis İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00-Kilis/15.00/15.30)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Akpınar ve Boztepe ilçelerinde esnafı ziyaret edecek, parti il başkanlığının Cacabey Meydanı'nda düzenleyeceği iftar programına iştirak edecek.

(Kırşehir/15.30/17.00/19.33)

5- TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Spor Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seyyar güneş paneli üreten firma ile Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, mahalle iftarı ve ramazan etkinliklerine katılacak, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.

(Afyonkarahisar/17.00-21.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Motorshow'un açılışında konuşacak, Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürleri Toplantısı'nın kapanış törenine katılacak, Sabiha Gökçen metro şantiyesi işçileriyle iftarda bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00/Sakarya/17.00/İstanbul/19.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı tüketici güven endeksi ile şubat ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya- Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Michelin Rehberi basın toplantısına katılacak.

(İstanbul/10.30)

SPOR

1- Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta Adanaspor-Yılport Samsunspor ve Eyüpspor- Beypiliç Boluspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Adana/17.00/İstanbul/20.30)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla karşılaşacak.

(Milano/21.30)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği 1-4'üncülük etabında ikinci maçlar yapılacak; Arkas Spor ile Halkbank, Ziraat Bankkart ile de Fenerbahçe HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

(İzmir/15.00/Ankara/20.30)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7'ncilik mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Kuzeyboru, serinin üçüncü maçında karşılaşacak.

(Aydın/15.00)

5- Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 7. Mali Genel Kurulu yapılacak.

(Ankara/10.00)

6- TEB BNP Paribas Tenis Şampiyonası'nda ana tablo maçlarına Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

***

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Kaynak: AA

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