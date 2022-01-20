GÜNDEM ÖZETİ / 21 Ocak 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beyoğlu Belediyesinin düzenlediği Beyoğlu Buluşmaları'na katılacak.

(İstanbul/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Altındağ'daki Kavaklı Köyü İlkokulu'nda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, ocak ayı Tüketici Güven Endeksi'ni, Kasım 2021 dönemi Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni ve geçen yılın üçüncü çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı İbrahim El Araby ve beraberindeki heyetle TOBB'da düzenlenecek toplantıda bir araya gelecek.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya gelecek.

(Cenevre)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın ilk maçında Yılport Samsunspor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek.

(Samsun/19.00)

2- TFF 2. Lig'de 21. hafta Beyaz Grup'ta yapılacak tek maçla başlayacak.

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftası Eczacıbaşı Dynavit- Sarıyer Belediyespor maçıyla; AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftası Bursa Büyükşehir Belediyespor- Ziraat Bankası mücadelesiyle başlayacak.

(İstanbul/18.00/Bursa/16.00)

5- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta teklerde ana tablo 3. tur maçları başlayacak.

(Melbourne)

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