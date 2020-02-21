GÜNDEM ÖZETİ / 21 Şubat 2020 - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 21 Şubat 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 21 Şubat 2020

7 saat önce

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilki düzenlenecek "Çalışma Hayatı Buluşmaları"na katılacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 21 Şubat 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilki düzenlenecek "Çalışma Hayatı Buluşmaları"na katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafikte Küçük Hata Yoktur" programına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Bilkent yerleşkesinde, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katılacak, ardından basın açıklaması yapacak.

(Ankara/13.30/15.15)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Harran Üniversitesini ve Valiliği ziyaret edecek, " Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" konulu konferansa, "Kurtuluşunun 100. Yılında Uluslararası Kültür ve Tarih Festivali Tanıtım Programı"na ve "AK Parti İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"na katılacak.

(Şanlıurfa/10.00-16.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Çalıştayı'na katılacak.

(Kocaeli/09.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, sektör temsilcileriyle bir araya gelecek, Yamula Barajı'nda incelemelerde bulunacak.

(Kayseri/10.00-18.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4-TCMB, şubat ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- TOBB, ocak ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Berlin)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek

(Ankara/09.30)

2- Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle açılan davaya Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar takip ediliyor.

(Elazığ)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Ankara Spor Salonu'nda Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00)

2- Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

(Sivas/20.00)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında lider Anadolu Efes, Almanya temsilcisi Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak.

(Münih/22.30)

4- TFF 1. Lig'de 23. hafta Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor, Eskişehirspor- Hatayspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Ankara/Eskişehir/19.00)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasının ilk maçında Spor Toto ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Leyla'nın ölümüyle ilgili davada gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi Halep Havalimanı'ndaki uçuşları yeniden başlatan Esed'e ABD'den tepki: Utanmazlık Irak, koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı

Son Dakika Haberleri
07:20 Survivor'da diskalifiye olan yarışmacıların yerine gelecek isimler belli oldu
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 07:23:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM ÖZETİ / 21 Şubat 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]