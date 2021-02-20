GÜNDEM ÖZETİ / 21 Şubat 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 21 Şubat 2021

20.02.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 21 Şubat 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç için Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç için Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/13.25)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 26. haftasına Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor, Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor- Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.00/Gaziantep/Sivas/16.00/İstanbul/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 22. haftası Tuzlaspor- Beypiliç Boluspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor- Bursaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30/Balıkesir/19.00)

3- Misli.com 3. Lig 2, 3 ve 4. Gruplarda 22. hafta maçları yapılacak.

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor- Bellona Kayseri Basketbol ve Birevim Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor maçlarıyla devam edilecek.

(Mersin/14.00/Elazığ/15.15)

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19. haftasına 3 maçla devam edilecek.

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 29. haftasında Arhavi Voleybol- Sorgun Belediyespor, Haliliye Belediyespor- Halkbank, Afyon Belediye Yüntaş-Spor Toto, Ziraat Bankkart- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Solhanspor- Tokat Belediye Plevne, Arkas Spor-Altekma maçları yapılacak.

(Artvin/13.00/Şanlıurfa/14.00/Afyonkarahisar/Ankara/Bingöl/16.00/İzmir/20.00)

6- Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 6. ve son maçında Fransa'nın Nantes Atlantique takımını konuk edecek.

(Kastamonu/18.00)

7- Yalıkavakspor Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final turunda İspanya'nın Rocasa Gran Canaria takımını konuk edecek.

(Bodrum/16.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası 3 maçla tamamlanacak.

9- 2021 Türkiye Maraton Şampiyonası ve 41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu yapılacak.

(Trabzon/09.00)

***

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Mustafa Şentop, Emin Saraç, Türkiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 21 Şubat 2021 - Son Dakika


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