GÜNDEM ÖZETİ / 22 Aralık 2019 - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 22 Aralık 2019 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 22 Aralık 2019

6 saat önce

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turu yapılacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 22 Aralık 2019, System.String[]

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turu yapılacak.

(Zagreb)

2- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus)

3- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, yılın son derbisinde Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Günün diğer maçlarında Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Ankara/14.00/Kayseri/16.30)

2- TFF 1. Lig'de 16. hafta Osmanlıspor- İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Altay, Fatih Karagümrük-Keçiörengücü, Ekol Göz Menemenspor- Bursaspor karşılaşmalarıyla sürüyor.

(Ankara/Erzurum/14.00/İstanbul/16.30/İzmir/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftaya Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma, Darüşşafaka Tekfen-OGM Ormanspor, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom- Gaziantep Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/20.00/Afyonkarahisar/15.15/Ankara/17.30)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta Fenerbahçe Öznur Kablo- Bellona Kayseri Basketbol karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00)

5- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında Arhavi Voleybol ile Halkbank karşı karşıya gelecek.

(Artvin/13.30)

6- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası 1. tur grup maçları sona erecek.

***

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Hırvatistan, basketbol, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:02 Kaynak: AA
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