GÜNDEM ÖZETİ / 22 Haziran 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı"nın açılışını gerçekleştirecek.

(Ankara/11.00)

2- TÜİK, haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi ile mayıs ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avusturya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo "silahsızlanma" konulu bir görüşme gerçekleştirecek.

(Viyana)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nde düzenlenecek "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Emniyet ve yargı kurumlarının içine sızan FETÖ'cülerin, MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı kamu görevlilerini 7 Şubat 2012'de ifadeye c¸agˆırma ve yakalama kararı c¸ıkarma şeklinde kurguladıkları kumpasa ilişkin, 14'ü tutuklu 34 sanıklı davanın ilk duruşması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görülecek.

(İstanbul/10.00)

3- Bursa'da bazı yerleşim yerlerindeki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bursa)

4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 28. hafta Aytemiz Alanyaspor- Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor- Çaykur Rizespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/21.00)

2- TFF 1. Lig'de 29. haftanın son maçında Adana Demirspor, Osmanlıspor'u konuk edecek.

(Adana/20.00)

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