GÜNDEM ÖZETİ / 22 Haziran 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNDEM ÖZETİ / 22 Haziran 2022

21.06.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 22 Haziran 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekstil Park'ta Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği toplu açılış törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekstil Park'ta Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği toplu açılış törenine katılacak.

(Aydın/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, motorlu kuryelerle partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

2- TBMM'den

İYİ Parti Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

Genel Kurulda İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Milli Savunma Komisyonunda bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun teklifi ele alınacak.

KİT Komisyonunda Toprak Mahsulleri Ofisi ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 2019 ve 2020 yılı hesapları görüşülecek.

(TBMM/10.30/14.00//15.30/14.30/16.30)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK haziran ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Modern Pentatlon 2022 Dünya Kupası Finali, kadınlar ve erkeklerde eskrim sıralama turu mücadelesiyle başlayacak.

(Ankara/10.00/13.30)

2- Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) tarafından düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası sona erecek.

(Antalya)

3- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun haziran ayı olağan toplantısı yapılacak.

(İstanbul/13.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
Yıldırım Kaya'dan Sosyal Medya Teklifine Siyah Maskeli Protesto: 'Hayatı Sansürleyenlere İnat Protestoyu Yapmak İstedim' Yıldırım Kaya'dan Sosyal Medya Teklifine Siyah Maskeli Protesto: 'Hayatı Sansürleyenlere İnat Protestoyu Yapmak İstedim' Kılıçdaroğlu, internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuştu: Yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz Kılıçdaroğlu, internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuştu: Yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 22 Haziran 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:51 Domenec Torrent, sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti! Gelen yorumlar ise teknik adamı şaşırttı
23:40 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor
23:17 Antalya'nın Kaş ilçesinde bulundan zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:51 Marmaris'te çıkan yangın sonrası Şahan Gökbakar'dan peş peşe paylaşım: Nerede bu uçaklar?
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
22:45 Çapa Tıp Fakültesi'ni birincilikle tamamlayan gencin sözleri mezuniyete damga vurdu
22:36 Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çıkan yangınla ilgili konuştu: Durumumuz çok da parlak gözükmüyor
21:59 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü havalimanında açıklama yaptı: Şuan fazla konuşamıyorum
21:31 3 takım transfer etmek için uğraştı! Abdülkerim Bardakçı kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 00:07:09. #1.11#
SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 22 Haziran 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement