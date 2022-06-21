GÜNDEM ÖZETİ / 22 Haziran 2022

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekstil Park'ta Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği toplu açılış törenine katılacak.

(Aydın/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, motorlu kuryelerle partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

2- TBMM'den

İYİ Parti Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

Genel Kurulda İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Milli Savunma Komisyonunda bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun teklifi ele alınacak.

KİT Komisyonunda Toprak Mahsulleri Ofisi ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 2019 ve 2020 yılı hesapları görüşülecek.

(TBMM/10.30/14.00//15.30/14.30/16.30)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK haziran ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Modern Pentatlon 2022 Dünya Kupası Finali, kadınlar ve erkeklerde eskrim sıralama turu mücadelesiyle başlayacak.

(Ankara/10.00/13.30)

2- Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) tarafından düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası sona erecek.

(Antalya)

3- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun haziran ayı olağan toplantısı yapılacak.

(İstanbul/13.30)

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