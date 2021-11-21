GÜNDEM ÖZETİ / 22 Kasım 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenecek "Milli Siber Güvenlik Zirvesi Açılış Töreni"nde konuşacak.

(Ankara/10.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlıkları arasında imzalanacak "Hükümlülerin Rehabilitasyonu Amacıyla Orman Faaliyetlerinde Çalıştırılmalarına Dair İşbirliği Protokolü" törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı"na katılacak.

(Ankara/12.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Yayıncıları Derneğinin düzenlediği "Yeni İletişim Teknolojileri ve Yerel Medyanın Geleceği Çalıştayı"na iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

4- AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hamza Dağ ve Ali İhsan Yavuz, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

5- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katılacak.

(Antalya/ 09.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi, kasım ayı tüketici güven endeksi ve temmuz-eylül dönemi iş gücü girdi endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta mücadelesi, Trabzonspor-Gaziantep FK ve Yukatel Kayserispor-Göztepe maçlarıyla tamamlanacak.

(Trabzon/Kayseri/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta, Eyüpspor-Yılport Samsunspor maçıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00)

3- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank arasında oynanacak maçla tamamlanacak.

(Bursa/15.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.