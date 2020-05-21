GÜNDEM ÖZETİ / 22 Mayıs 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 22 Mayıs 2020

TOBB nisan ayına ilişkin kurulan-kapanan şirketler istatistiklerini açıklayacak.

6 Nisan 1920 EKONOMİ 1- TOBB nisan ayına ilişkin kurulan-kapanan şirketler istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 2- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk çeyreğine ilişkin işgücü girdi endeksleri ile mayıs ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. GÜNCEL 1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. *** Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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