GÜNDEM ÖZETİ / 22 Şubat 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin İl Dışilişkiler Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı ile Bozova İlçe Kongresi'ne katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, partisinin İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/09.40-19.45)

2- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti Çorum Merkez İlçe Kongresine iştirak edecek.

(Çorum/11.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 7. Anadolu Güneşi Elektrik Üretim Konferansı'na katılacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti Siyaset Akademisi 19. Dönem Açılışı İlk Ders Toplantısı'na ve Mimar ve Mühendisler Grubu Şubesi 5. Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.

(Kayseri/11.30-19.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Çalıştayı'na katılacak.

(İstanbul/10.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Berlin)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor

(Trablus/Moskova/Ankara)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katılacak; Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak maçı izleyecek.

(Antalya/09.30/İstanbul/20.00)

2- Süper Lig'de 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor- İttifak Holding Konyaspor, Göztepe- Gaziantep FK maçları oynanacak.

(Kayseri/14.00/İzmir/17.00)

3- TFF 1. Lig'de 23. hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bursaspor, Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü, Akhisarspor- Fatih Karagümrük, Adana Demirspor- Altınordu karşılaşmalarıyla sürecek.

(Erzurum/İstanbul/14.00/Manisa/16.30/Adana/19.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası Çankaya Üniversitesi- Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray- Samsun Canik Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor, İzmit Belediyespor-BOTAŞ müsabakalarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/14.00/Kayseri/16.00/Kocaeli/17.00)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00/Aydın/15.00)

6- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasına Arhavi Voleybol-Halkbank, Ziraat Bankası- Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor- İnegöl Belediyespor, Sorgun Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Artvin/14.00/Ankara/İzmir/15.00/Yozgat/16.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 14. hafta maçları oynanacak.

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