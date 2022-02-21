Üye Girişi
GÜNDEM ÖZETİ / 22 Şubat 2022 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 22 Şubat 2022

21.02.2022 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 22 Şubat 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde, "İklim Şurası"nın ikinci gün programı kapsamında, Türkiye-AB Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut ile görüşecek, "Müzik ve İklim" temalı dinleti ve sunum ile "İlk Kim Değişiyor" paneline katılacak.

(Konya/14.30/17.00/18.00)

2- TBMM'den

HDP ve MHP'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Genel Kurulda bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

(TBMM/12.45/10.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yenilenebilir Enerji Dernekleri Yöneticileriyle Buluşma Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, FIA Elektrikli Otomobil Dünya Kupası Basın Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, şubat ayı hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endeksleri ile Aralık 2021 dönemi iş gücü girdi endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ukrayna- Rusya sınırındaki gerilim ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanımasına ilişkin kararnameler imzalamasının ardından uluslararası tepkiler takip ediliyor.

(Kiev/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasından ertelenen Medipol Başakşehir- İttifak Holding Konyaspor maçı yapılacak.

(İstanbul/20.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu ilk maçlarına Chelsea- Lille, Villarreal- Juventus karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Londra/Villarreal/23.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
GÜNDEM ÖZETİ / 22 Şubat 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 22 Şubat 2022 Türkiye-Kamboçya Ekonomik İşbirliği Toplantısı Ankara'da yapılacak Türkiye-Kamboçya Ekonomik İşbirliği Toplantısı Ankara'da yapılacak Bakan Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktör Yardımcısı Ovais Sarmad ile görüştü Bakan Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktör Yardımcısı Ovais Sarmad ile görüştü

CHP Genel Başkanı, Türkiye, Ankara, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 22 Şubat 2022 - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:51 Son Dakika: Putin'in "tanıma" kararına ABD'den ilk yorum: Biden, Rusya'nın tanıdığı bölgelere yaptırım kararı alacak
23:41 Göztepe'nin hocası hemen çark etti! "Türk futbolundan utanç duyuyorum" sözlerine açıklık getirdi
23:24 Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da tutuklandı
23:22 Vladimir Putin'in önemli konuşmasından dikkat çeken Osmanlı ve Türkiye ayrıntısı
23:15 Yayıncı kuruluş yayını kesti! Göztepe taraftarı tribünden atlayıp hakemin üzerine koştu
22:48 İrfan Can deliye döndü! Maçın ardından Mohamed'e saldırdı
22:32 Galatasaray'dan mucizevi geri dönüş! 36 yaşındaki Gomis, galibiyeti getirdi
22:24 Son Dakika: Putin'den önemli açıklama: Ülkelere SSCB'den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı
22:08 Galatasaray galibiyet hasretini dindirdi! Göztepe'yi deplasmanda 3-2 yendi
22:05 Son Dakika: Putin, Ukrayna'yı kameralar karşısında tehdit etti: Onlara gerçek "dekomünizasyonun" ne olduğunu göstermeye hazırız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 00:05:48. #1.12#
SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 22 Şubat 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement