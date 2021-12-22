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GÜNDEM ÖZETİ / 23 Aralık 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 23 Aralık 2021

22.12.2021 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 23 Aralık 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç ile bir araya gelecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç ile bir araya gelecek. TBMM ile Karadağ Parlamentosu arasında Parlamentolararası İş Birliğine Dair Protokol'ün imza törenine katılacak olan Şentop, mevkidaşıyla ortak basın toplantısı yapacak.

- Şentop, programı kapsamında Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç ve Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile de bir araya gelecek.

(Potgoritsa)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nakliyeciler Sitesi'nde kamyon şoförleriyle kahvaltı edecek, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve OSB Başkanları ile görüşecek. Şehit Kubilay Parkı'nda Büyükşehir Belediyesinin, Lezzetler Çarşısı'nda da Çukurova Belediyesinin toplu açılış törenlerine katılacak olan Kılıçdaroğlu, Kozan Belediyesi Sinema Salonu'nda muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek, Çiftçiler Birliğini ziyaret edecek.

(Adana/09.00-17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sanayi Odasını ziyaret edecek.

(İstanbul/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Efes Kanal incelemesinde bulunacak, Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Gıda Laboratuvarı açılış törenine katılacak.

(İzmir/13.30/15.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kırıkkale 44. Şube Şefliğinin açılış törenine iştirak edecek, ülke genelinde kara yollarında karla mücadeleye yönelik çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunacak.

(Kırıkkale/14.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı sosyal koruma ile atık istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından çevrim içi düzenlenen Uluslararası Güvenlik Akademisi'nin kapanışında konuşma yapacak.

(Ankara/17.30)

2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel yıl sonu basın toplantısında konuşacak.

(Moskova)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin hayata geçirdiği "Esports Business" zirvesine çevrim içi katılacak.

(İstanbul/11.25)

2- Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor ve Beşiktaş-Göztepe maçlarıyla tamamlanacak.

(Malatya/17.00/İstanbul/20.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 17'inci ve normal sezonun ilk yarısının son haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransa'nın LDLC Asvel takımıyla karşılaşacak.

(Lyon/23.00)

4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Fransa'nın Beziers Volley takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Beziers/21.00)

5- AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final turunda Ziraat Bankkart ile Yeni Kızıltepespor karşılaşacak.

(Ankara/18.00)

***

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Mustafa Şentop, Parlamento, Karadağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 23 Aralık 2021 - Son Dakika


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