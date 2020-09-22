GÜNDEM ÖZETİ / 23 Eylül 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 23 Eylül 2020

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 23 Eylül 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da yapılacak İnşaat Emlak Birimleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'dan Türkiye'ye iadesi sağlanan Lidya Yazıtı'nın tanıtımını Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleştirilecek törenle yapacak.

(Ankara/12.30)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-haziran dönemine ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyatlarını açıklayacak.

(Ankara/ 10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul görüşmeleri takip ediliyor.

(New York)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Spor Haftası kapsamında Anıttepe Spor Kompleksi'nde düzenlenecek "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliğine katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Hajduk Split ile perşembe günü yapacakları maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/17.00)

3- Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda perşembe günü Rio Ave ile yapacakları maç öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

(İstanbul/16.30)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maç haftası, 3 karşılaşmayla tamamlanacak.

5- UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu mücadelesi, tek maçla başlayacak.

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 4. hafta, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Karayolları, Sistem9 Yeşilyurt-Çan Gençlik Kalespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/19.30)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 4. hafta mücadelesi Arhavi Voleybol- İnegöl Belediyespor, Ziraat Bankkart- Haliliye Belediyespor, Altekma- Tokat Belediye Plevne, Afyon Belediye Yüntaş-Galatasaray HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor-Spor Toto, Fenerbahçe HDI Sigorta- İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla sona erecek.

(Artvin/13.00/Ankara/İzmir/15.00/Afyonkarahisar/Yozgat/16.00/İstanbul/16.30)

8- Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde "yol yarışı" etabıyla sona erecek.

(Sakarya/09.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Anadolu Ajansı, Fatih Dönmez, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 23:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 23 Eylül 2020 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'ye rakip olan 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan polis memuru tutuklandı Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura
Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı         
23:33
WhatsApp'a WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı         
20:40
Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti         
20:00
Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı         
18:30
İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı         
17:45
Robin Hood olarak bilinen hayırsever iş insanı daha çok kişiye yardım ulaştırmak için dernek kurdu Robin Hood olarak bilinen hayırsever iş insanı daha çok kişiye yardım ulaştırmak için dernek kurdu         
15:44
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Fındık bahçesini ilaçlamak isterken zehirlenen talihsiz kadın: Yüzüme tiner atılmış gibi hissettim Fındık bahçesini ilaçlamak isterken zehirlenen talihsiz kadın: Yüzüme tiner atılmış gibi hissettim         
12:51
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
Hindistan Başbakanı'nın doğum günü kutlamaları, hidrojen dolu balonların patlamasıyla felakete dönüştü Hindistan Başbakanı'nın doğum günü kutlamaları, hidrojen dolu balonların patlamasıyla felakete dönüştü         
11:28
200 metre yol gitmemek için ters şeride giren tır sürücü, bir çiftin yaşamına son verdi 200 metre yol gitmemek için ters şeride giren tır sürücü, bir çiftin yaşamına son verdi         
10:56
Kilosu 700 TL'ye satılan reçine, köyden kente göçün önüne geçti Kilosu 700 TL'ye satılan reçine, köyden kente göçün önüne geçti         
10:36
Caner Erkin, oyundan çıkarken teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi Caner Erkin, oyundan çıkarken teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi         
10:30
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
3 kent için alarm verildi! Sağanak yağış geliyor 3 kent için alarm verildi! Sağanak yağış geliyor         
09:33
Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 04:07:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM ÖZETİ / 23 Eylül 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei