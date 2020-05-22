GÜNDEM ÖZETİ / 23 Mayıs 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya Hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun mayıs ayı olağan toplantısı Kovid-19 salgını ve sosyal mesafe sınırlaması sebebiyle telekonferans şeklinde gerçekleştirilecek.

(13.30)

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