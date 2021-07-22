GÜNDEM ÖZETİ / 23 Temmuz 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İtalya'nın Napoli kentinde G20 İklim/Enerji Bakanları Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı Hagiuda Koichi ile ikili görüşme yapacak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisine katılacak.

(Tokyo/07.00/14.00)

2- Milli sporcuların 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki mücadelesi başlayacak. Kürekte Onat Kazaklı, okçulukta Yasemin Ecem Anagöz ile Mete Gazoz müsabakalara çıkacak.

(Tokyo/02.30/03.00/07.00)

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