GÜNDEM ÖZETİ / 23 Temmuz 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 23 Temmuz 2022

23.07.2022 00:03
GÜNDEM ÖZETİ / 23 Temmuz 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışına ve Rumeli-Balkan Kökenli Vatandaşlarla Buluşma programına katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışına ve Rumeli-Balkan Kökenli Vatandaşlarla Buluşma programına katılacak.

(İstanbul/11.00/Bursa/18.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Mücadele Hareketinin 103. Yıl Dönümü Törenleri'ne iştirak edecek.

(Erzurum/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Yerköy- Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Kayseri/16.00)

SPOR

1- Beşiktaş, İspanya kampındaki ilk hazırlık maçında Estadio Camilo Cano La Nucia'da İngiliz ekip Wolverhampton Anderers ile karşı karşıya gelecek.

(La Nucia/19.00)

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Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Rumeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 23 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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