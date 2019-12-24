GÜNDEM ÖZETİ / 24 Aralık 2019 - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 24 Aralık 2019 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 24 Aralık 2019

6 saat önce

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nı açıklayacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 24 Aralık 2019, System.String[]

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nı açıklayacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulacak bölgesel kalkınma ile teknoloji ve inovasyon fonlarının tanıtım toplantısına katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Engelsiz Ulaşım, Engelsiz Turizm, Engelsiz Yaşam" kapsamında gerçekleştirilen Çocuklarımızı Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi'nin üçüncü adımında, YHT ile özel gereksinimli kişileri Ankara'dan Konya'ya uğurlayacak.

(Ankara/08.30)

3- TÜİK, 2018 yılı kazanç yapısı araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus)

2- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- 37. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erecek.

(Antalya/11.00)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

4- Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftanın ilk maçında Beşiktaş TRC İnşaat, BOTAŞ'ı konuk edecek.

(İstanbul/18.00)

2- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçlarında Spor Toto- Sorgun Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Tokat Belediye Plevnespor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/13.00/İstanbul/17.00)

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Murat Kurum, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:02 Kaynak: AA
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